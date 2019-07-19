«Куда грудь пропала?»: Караулову раскритиковали за фото топлес с отдыха

Российская эстрадная певица Юлиана Караулова сразила фанатов эротичным снимком. Звезда опубликовала на своей странице Instagram фото с отдыха в Турции, на котором позирует топлес. Несмотря на то, что исполнительница на снимке попыталась прикрыть грудь руками, поклонники сочли, что кадр получился чересчур откровенным, да и к тому же неудачным. По мнению фолловеров, за последнее время артистка слишком сильно похудела и поэтому не может похвастаться «аппетитными» формами.

Гороскоп на 19 июля: Откройтесь богатству, Львы!

«Куда грудь пропала?»

«А что с тобой не так?»

«Чересчур худая».

«Крыша поехала у всех звезд сразу».

«Еще лет пять назад Караулова стесняясь, мини-юбку вниз оттягивала. Стукнуло 30, и уже полуголой позирует. Неужели 30-ка внесла столь радикальные изменения?» — интересовались пользователи.

Instagram @yulianna_karaulova