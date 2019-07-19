«Куда грудь пропала?»: Караулову раскритиковали за фото топлес с отдыха

, 12:16 Фото 652

Звезда разместила в Instagram соблазнительный снимок, который понравился далеко не всем подписчикам.

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Фото, видео : Instagram @yulianna_karaulova

Российская эстрадная певица Юлиана Караулова сразила фанатов эротичным снимком. Звезда опубликовала на своей странице Instagram фото с отдыха в Турции, на котором позирует топлес. Несмотря на то, что исполнительница на снимке попыталась прикрыть грудь руками, поклонники сочли, что кадр получился чересчур откровенным, да и к тому же неудачным. По мнению фолловеров, за последнее время артистка слишком сильно похудела и поэтому не может похвастаться «аппетитными» формами.

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«Куда грудь пропала?»

«А что с тобой не так?»

«Чересчур худая».

«Крыша поехала у всех звезд сразу».

«Еще лет пять назад Караулова стесняясь, мини-юбку вниз оттягивала. Стукнуло 30, и уже полуголой позирует. Неужели 30-ка внесла столь радикальные изменения?» — интересовались пользователи.

 

Instagram @yulianna_karaulova

Впрочем, в подписи к публикации Караулова ясно дала понять, что принимает себя такой, какая есть, и точно не переживает из-за критических комментариев. Она порассуждала на тему естественной красоты и призналась, что в 31 год чувствует себя в полном расцвете сил и не задумывается над тем, чтобы менять свою внешность при помощи искусственных методов.

«Я очень рада, что в России наконец-то набирает обороты тренд на естественность и принятие себя. Мне кажется, настоящая красота заключается именно в неправильностях и неидельности <.> Но я не верю, что нельзя не полюбить себя такой, какая ты есть изначально. Полюбить себя без каких-либо условий. Принять себя <.> И я официально заявляю, что в 30 лет жизнь только начинается», — написала певица.

Подписчики поддержали звезду в ее размышлениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлиана Каруалова радикально сменила имидж. 

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