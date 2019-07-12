Юлианна Караулова удивила подписчиков своей страницы в Instagram радикальной сменой имиджа. Певица опубликовала фотографию, на которой вместо привычных белых локонов были темно-шоколадные волосы и челка.

@yulianna_karaulova

«А как вам такая девочка? Мы называем ее #Роскошка. Она слегка сумасшедшая и немного отлетевшая», — подписала снимок звезда.

Позже Караулова усовершенствовала название своего образа:

«Меня попросили уточнить: не Роскошка, а #Роскошечка».

Артистка добавила, что вскоре поклонники все узнают. Впрочем, не сложно было догадаться, что брюнеткой Юлианна стала благодаря парику и только для своего нового клипа.

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Пользователи традиционно разделились на два лагеря. Одним новый имидж Карауловой показался привлекательным, другие же требовали вернуть прежнюю белокурую Юлианну.

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