«Роскошечка» — Караулова радикально сменила имидж?

, 6:39 Фото 322

Певица предстала перед поклонниками в образе дерзкой брюнетки.

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Фото, видео : Instagram: @yulianna_karaulova

Юлианна Караулова удивила подписчиков своей страницы в Instagram радикальной сменой имиджа. Певица опубликовала фотографию, на которой вместо привычных белых локонов были темно-шоколадные волосы и челка.

@yulianna_karaulova

«А как вам такая девочка? Мы называем ее #Роскошка. Она слегка сумасшедшая и немного отлетевшая», — подписала снимок звезда.

Позже Караулова усовершенствовала название своего образа:

«Меня попросили уточнить: не Роскошка, а #Роскошечка».

Артистка добавила, что вскоре поклонники все узнают. Впрочем, не сложно было догадаться, что брюнеткой Юлианна стала благодаря парику и только для своего нового клипа.

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Пользователи традиционно разделились на два лагеря. Одним новый имидж Карауловой показался привлекательным, другие же требовали вернуть прежнюю белокурую Юлианну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дерзком образе, которым фанатов удивила Дарья Мороз.

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