Трехлетняя россиянка отравилась экстази на Ибице

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Инцидент произошел 18 июля. Родители девочки утверждают, что ребенок мог найти «наркотик любви» на полу в доме.

Фото : Facebook @SonEspases

Трехлетняя россиянка была экстренно госпитализирована в критическом состоянии на Ибице после того, как, предположительно, съела экстази. Инцидент произошел в четверг, 18 июля, сообщает местное издание Diario de Ibiza.

Изначально девочку доставили в больницу Can Misses, но вскоре перевезли в детскую реанимацию госпиталя Son Espases.

Расследованием происшествия занимается гражданская гвардия. По предварительным данным маленькая россиянка нашла «наркотик любви» в парке.

«Все указывает на то, что она была в детском парке и нашла это на земле. Нам предстоит взять показания у родителей», — цитирует ТАСС пресс-службу гражданской гвардии.

По неподтвержденным данным других СМИ, девочка вполне могла найти экстази на полу в доме, где остановилась семья для отдыха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухлетняя девочка насмерть отравилась наркотиками отца в Петербурге.

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