Опарыши и куски железа: школьники из Нижегородской области пожаловались на еду в столовой

Школьники Нижегородской области нашли опарышей в еде и пожаловались на столовую

В Нижегородской области школьники пожаловались на опарышей, волосы и кусочки железа в еде. Об этом сообщил местный телеканал «Кстати».

Претензии к школьным обедам поступают от детей и их родителей не впервые. Однако руководство учебного заведения отрицает, что ученикам дают испорченную еду. В школе утверждают, что все блюда проверяют перед подачей.

«Представители школы и медики всегда проверяют еду перед тем, как выдать ее детям. Продукция была качественной, нареканий не было. Ребенок обратился с жалобой, и работник столовой просто заменил ему порцию. Наличие опарышей в блюде не доказано, фотография не является доказательством. Проверка ведется», — рассказала директор Теряевской школы Наталья Парнюгина.

По данным телеканала, блюдо, в котором якобы нашли опарышей, сотрудники столовой выбросили.

При этом в некоторых регионах России с 1 сентября изменились правила школьного питания. Так, в Магаданской области бесплатные горячие обеды стали получать все ученики. Раньше такая возможность была только у детей младших классов. На питание школьников ежегодно планируют выделять около 270 миллионов рублей.

Бесплатные обеды стали доступны всем школьникам и в Саратовской области. Кроме того, там увеличили сумму, которую выделяют на питание одного ребенка, до 120 рублей.

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