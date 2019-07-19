«Обязательно все восстановим»: Покрас Лампас о своей работе, закатанной в асфальт

, 14:11 Эксклюзивное видео 27

Утром в пятницу, 19 июля, в Екатеринбурге коммунальщики начали укладывать асфальт прямо поверх арт-объекта, который выполнил художник в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

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Фото, видео : Instagram @pokraslampas, 5-tv.ru

Коммунальные службы Екатеринбурга утром в пятницу, 19 июля, начали укладывать асфальт прямо поверх работы «Супрематический крест», выполненной известным каллиграфом Покрасом Лампасом (настоящее имя — Арсений Пыженков). Арт-объект был выполнен в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

Общая площадь граффити превысила 6,6 тысяч квадратных метров. Художник и 25 волонтеров работали над рисунком креста с вписанным в него отрывком из манифеста Казимира Малевича четверо суток.

Instagram @pokraslampas

Жители города возмущены поведением коммунальных служб, которые повредили арт-объект, выполненный легально. На данный момент укладку асфальта остановили. Как сообщает E1.ru, в мэрии пообещали наказать чиновника, который стал инициатором восстановления пешеходной дорожки.

«Надо будет восстанавливать этот рисунок. Район по ушам получит», — заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Представители фестиваля «Стенограффия» сообщили, что Покрас Лампас приедет в город, чтобы лично восстанавливать граффити. Художник подтвердил эту информацию, а также отметил, что постарается, чтобы в ближайшее время работа была завершена.

«Конечно, в курсе, что повредили работу. К сожалению, на площадь, которая покрыта плиткой, почему-то положили именно асфальтовое покрытие. Мы обязательно все восстановим, сделаем все классно. Очень многие поддержали, в то числе мэр города высказался, что это все было не санкционировано. И обязательно все вернем в лучшем виде. Я лично приеду в Екатеринбург и сделаю свою роспись. Все проконтролирую, чтобы выглядело в качественном виде», — подчеркнул каллиграф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербургский художник проучил коммунальщиков.

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