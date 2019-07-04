#Менянезакрасить — Петербургский художник проучил коммунальщиков

, 23:09 Эфирная новость 55

Рисунки уличных мастеров регулярно закрашиваются в Северной столице коммунальными службами и им совершенно не важно насколько красиво и высококультурно выполнена работа.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Петербургский художник проучил коммунальщиков, которые не ценят красоту. На известной уже в Северной столице трансформаторной будке он поместил цифровую репродукцию Джоконды.

Рисунок выполнен по специальной технологии — урбан-фреска, и поэтому его невозможно закрасить.

Ранее на том же месте красовался портрет лидера ДДТ Юрия Шевчука, потом граффити по мотивам фильма «Иван Васильевич меняет профессию», но все это сотрудники ЖКХ нещадно уничтожали. На Мону Лизу, считает художник, у них кисть не поднимется.

Вопрос легализации стрит-арта в Петербурге давно выведен на обсужение общественности и городских парламентариев. Как сообщал ранее 5-tv.ru, за уличных художников вступились и знаменитости. В частности, рэпер Оксимирон заявил, что такие высококлассные работы еще больше привлекают туристов.

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#Менянезакрасить — Петербургский художник проучил коммунальщиков

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