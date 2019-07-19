Пресс-секретарь главы Чувашии опроверг факт госпитализации руководителя

Пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева опроверг информацию об экстренной госпитализации своего начальника. По его словам, в больнице Игнатьев оказался в связи с плановым медицинским обследованием.

«Глава в отпуске, проходит плановое медицинское обследование. Все в порядке с его здоровьем. В Петербурге, пользуясь случаем, рушил пройти обследование», — пояснил ТАСС Олег Сидоров.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в пятницу, 19 июля появилась информация, что 57-летний глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге с болями в сердце и находится палате интенсивной терапии в Мариинской больнице. В городе на Неве Игнатьев принимал участие в российско-белорусском форуме регионов, который завершился в четверг, 18 июля.