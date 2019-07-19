Фото: Порошенко вынудили остаться на галерке во время заседания ЕП 

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Бывшего президента Незалежной не пустили в зал.

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Фото, видео : Petro Poroshenko / www.globallookpress.com, Twitter @poroshenko

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал Европарламента, сообщают СМИ Незалежной. Последнее заседание, состоявшееся в среду, 17 июля, в Страсбурге ему пришлось провести на верхнем балконе. Экс-лидер даже не постеснялся и опубликовал фотографию из Европарламента в Twitter.

Twitter @poroshenko

По информации «Страна.ua», в это же время Порошенко должен был присутствовать на допросе следователей Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Предположительно, речь идет о деле об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском». Поэтому бывшего президента разместили на галерке, и он слушал трансляцию заседания в наушниках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против Петра Порошенко завели 11 уголовных дел.

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