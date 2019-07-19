От Pendulum до Егора Крида: Объявлена финальная программа VK Fest 2019

Организаторы VK Fest 2019 озвучили итоговую программу мероприятия. Крупнейший фестиваль северной столицы пройдет 20 и 21 июля в парке 300-летия Петербурга. Гостей VK Fest 2019 ждут более 350 интерактивных площадок, а также шесть сцен, четыре из которых — музыкальные. В этом году показатели посещаемости фестиваля грозят побить рекорды прошлых лет — все VIP-билеты были проданы за полторы недели до начала события. Среди артистов, которые выступят перед гостями VK Fest — Little Big, Ольга Бузова, Тима Белорусских, Pendulum, Егор Крид, Леша Свик, Элджей, Макс Барских, Монеточка и другие. Четыре музыкальные сцены фестиваля разделены по цветам и направлениям: на «Синей» выступят поп-исполнители, на «Белой» будут звучать рэп и альтернатива, Record Stage предназначена для танцевальной и электронной музыки, а «Зеленая» — для андеграундных и инди-проектов.

Также гости VK Fest смогут увидеть звезд ТНТ: Тимур Батрутдинов представит свое новое реалити-шоу, в котором он и Ольга Бузова снова будут пытаться наладить свою личную жизнь. Также на тематической сцене «Юмор» появятся участники проектов «ТАНЦЫ», «ПЕСНИ», «Однажды в России» и «Импровизация».

Что касается поклонников известных блогеров, то благодаря юбилейному VK Fest они смогут пообщаться со своими кумирами. С петербуржцами встретятся Николай Соболев, Эльдар Джарахов, Дима Гордей, Приятный Ильдар, Наташа Краснова, Катя Адушкина, Maryana Ro и другие. В зоне пабликов будут представлены такие популярные сообщества ВКонтакте, например, «Лентач», «Борщ», 4ch, «Узнать за 10 секунд» и «Современное Искусство». Хедлайнерами образовательной программы VK Fest 2019 выступят станут Леонид Парфёнов, ведущая Тина Канделаки, кинопродюсер Александр Роднянский и писатель Александр Цыпкин.

Фестиваль уделяет большое внимание вопросам экологии, поэтому 20 и 21 июля в парке 300-летия Петербурга будет организован раздельный сбор мусора.

Ранее 5-tv.ru рассказал об уникальных возможностях, которые ждут на VK Fest подписчиков музыки ВКонтакте и BOOM.