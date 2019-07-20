Видео: Ежегодный фестиваль «Императорский букет» стартовал под Петербургом

Праздник цветочного искусства открылся под Петербургом. На фестиваль «Императорский букет» приехали лучшие флористы. Традицию украшать Павловский парк цветами заложила императрица Мария Федоровна. На территории заповедника установили так называемые цветочные порталы. А в субботу, 20 июля, ждут первых туристов. Корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский узнал все о волшебной флористике. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе наладится погода.