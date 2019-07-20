Видео: Ежегодный фестиваль «Императорский букет» стартовал под Петербургом

, 6:32 Эфирная новость 23

В выходные, 20 и 21 июля, Государственный музей-заповедник «Павловск» приглашает петербуржцев и гостей города на фестиваль цветочного и ландшафтного искусства.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru

Праздник цветочного искусства открылся под Петербургом. На фестиваль «Императорский букет» приехали лучшие флористы. Традицию украшать Павловский парк цветами заложила императрица Мария Федоровна. На территории заповедника установили так называемые цветочные порталы. А в субботу, 20 июля, ждут первых туристов. Корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский узнал все о волшебной флористике. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе наладится погода.

Читайте также

+16° Днём +21°
Ночью +13°
62.87
0.04 70.79
0.18
Гороскоп на 20 июля: Близнецы, пробудите в себе богиню-природу

Последние новости

7:18
Старшая дочь актера Алека Болдуина шокировала отца, опубликовав абсолютно голое фото
6:56
«У меня нет стимула!»: Анфиса Чехова рассказала о своей зависимости
6:32
Видео: Ежегодный фестиваль «Императорский букет» стартовал под Петербургом
6:07
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на угрозы украинских радикалов
5:43
Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе наладится погода
5:17
Прохор Шаляпин отказался признавать ребенка Татьяны Гудзевой без ДНК-теста

Сейчас читают

Гороскоп на 20 июля: Близнецы, пробудите в себе богиню-природу
Прохор Шаляпин отказался признавать ребенка Татьяны Гудзевой без ДНК-теста
Авдотья Сеногнойка: что можно и что нельзя делать 20 июля

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги