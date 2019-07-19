В Госдуме выступили против освобождения Сенцова в обмен на Вышинского

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выступил против обмена главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом Бальбек заявил в беседе с «Известиями».

В пятницу, 19 июля, президент Незалежной Владимир Зеленский «предложил» Москве выдать Вышинского в обмен на Сенцова, назвав это шагом доброй воли.

«В голове не укладывается, как обменять журналиста на террориста. Один сидит за профессиональную деятельность, другой — за подготовку теракта. Вышинский защищал свои идеи пером, другому хотелось крови и погромов», — сказал крымский депутат.

Также он обвинил западную общественность в двойных стандартах, поскольку люди по непонятным для него причинам активно поддерживали украинского режиссера, а не российского журналиста.

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, в свою очередь, тоже поспешила отреагировать на «идею» Зеленского. По ее мнению, люди не должны попадать в так называемый «обменный фонд», передает ФАН.

Ранее 5-tv.ru публиковал полное высказывание украинского лидера.