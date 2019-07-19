«Нафтогаз»: Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома»

«Нафтогаз» сообщил в пятницу, 19 июля, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляционные жалобы «Газпрома», подтвердив юрисдикции по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража об аресте активов компании на территории эти стран. Как сообщается на официальном сайте украинской компании, решения были вынесены 8 и 19 июля.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в конце 2017 года начале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам между «Газпромом» «Нафтогазом» о поставках и транзите российского газа. Суд обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» обжаловал это постановление. Окончательного судебного решения по апелляциям еще нет, однако Украина запустила процедуры принудительного взыскания денег. Эти шаги российская сторона тоже обжаловала в судах.