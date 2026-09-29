Вода возвращается в дома жителей Приморья после масштабной аварии

Администрация Приморского края: вода возвращается в дома жителей после аварии

Вода начала поступать в дома жителей Владивостока, Артема и Надеждинского округа после аварии, оставившей без водоснабжения свыше 650 тысяч потребителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморского края в мессенджере МАКС.

Неполадки на подстанции «Штыково» устранили, системы начали заполнять водой. На возвышенностях и верхних этажах она может появиться позже — требуется время, чтобы набрать необходимое давление в сети.

«Насосы Артемовского гидроузла снова работают. На утро продолжается заполнение системы Некрасовской, 3-й Рабочей, Тунгусской, в 64-м и 71-м микрорайонах, на Патрокле, а также зон, обслуживаемых водонасосными станциями Центральная, Часовитина и Голдобина во Владивостоке», — говорится в сообщении.

Об отключении электроэнергии из-за аварии на подстанции АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК) в поселке Штыково стало известно 28 сентября. В прокуратуре Приморья уточнили, что из-за этого прекратили работу насосные станции «Новая», «Центральная», «Заречная» и «Подгороденка». Без холодного водоснабжения остались более 140 тысяч потребителей Артемовского и Владивостокского городских округов.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему ржавая вода из-под крана не всегда связана со старыми трубами. Причиной могут быть механические примеси или повышенное содержание растворенного железа, и для каждого случая нужна своя система очистки.

Для частных домов со скважиной или колодцем эксперты советуют устанавливать системы грубой и тонкой очистки. Для квартир подойдут магистральные фильтры, проточные модели под мойкой или обратный осмос.

Универсального фильтра не существует: одни системы работают с запахами, другие — с жесткостью. Чтобы подобрать подходящую, лучше сдать воду на анализ. Если проблема касается непригодных труб в многоквартирном доме, следует обращаться в управляющую компанию, водоканал, а при необходимости — в Роспотребнадзор и прокуратуру.

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