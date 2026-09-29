«Гиацинт-С» нанес удар. Лучшее видео из зоны СВО

Российские артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Расчет «Гиацинта-С» поразил пункт управления беспилотниками ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на добропольском направлении. Удар нанесли из самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Цель во время разведки обнаружили операторы беспилотников. Они передали координаты артиллеристам, после чего расчет «Гиацинта-С» занял огневую позицию и открыл огонь из 152-миллиметрового орудия.
За результатом удара наблюдали с помощью разведывательного дрона. По данным Минобороны, огнем были уничтожены пункт управления БПЛА, укрытия и находившиеся там военнослужащие ВСУ.
Во время выполнения задачи российские военные также отражали активность беспилотников противника. Воздушное прикрытие обеспечивала специальная группа сопровождения.
В ведомстве отметили, что артиллеристы 30-й отдельной мотострелковой бригады совместно с расчетами беспилотных систем продолжают наносить удары по позициям, технике и пунктам управления ВСУ на Добропольском направлении.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 29 сент
- «Ланцет» взял цель на прицел: Лучшее видео из зоны СВО
- 28 сент
- Удар из тени: лучшее видео из зоны СВО
- 26 сент
- ВС РФ взяли под контроль Петропавловку и Лозовую в Харьковской области
- 26 сент
- Су-35С несет боевое дежурство. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 сент
- «Опорник» ВСУ уничтожен залпом из гаубицы «Мста-Б». Лучшее видео из зоны СВО
- 24 сент
- Взятие Доброполья обрушит снабжение ВСУ в Донбассе: Минобороны РФ о стратегическом узле
- 24 сент
- ВС РФ освободили неколько населенных пунктов в трех областях
- 24 сент
- «Панцирь-С» на страже неба. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 сент
- Путин обратился к бойцам СВО: «Люди верят вам, верят в нашу победу!»
- 23 сент
- Беспилотник СКАТ 350 М помог артиллерии уничтожить цель. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
83%
Нашли ошибку?