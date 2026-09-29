«Гиацинт-С» нанес удар. Лучшее видео из зоны СВО

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 37 0

Российские артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчет «Гиацинта-С» поразил пункт управления беспилотниками ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на добропольском направлении. Удар нанесли из самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Цель во время разведки обнаружили операторы беспилотников. Они передали координаты артиллеристам, после чего расчет «Гиацинта-С» занял огневую позицию и открыл огонь из 152-миллиметрового орудия.

За результатом удара наблюдали с помощью разведывательного дрона. По данным Минобороны, огнем были уничтожены пункт управления БПЛА, укрытия и находившиеся там военнослужащие ВСУ.

Во время выполнения задачи российские военные также отражали активность беспилотников противника. Воздушное прикрытие обеспечивала специальная группа сопровождения.

В ведомстве отметили, что артиллеристы 30-й отдельной мотострелковой бригады совместно с расчетами беспилотных систем продолжают наносить удары по позициям, технике и пунктам управления ВСУ на Добропольском направлении.

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