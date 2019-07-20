«Орех зачет!»: Водонаева порадовала изголодавшихся фанатов откровенным фото

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Экс-звезда телестройки «Дом-2» выложила снимок, на котором во всей красе продемонстрировала свое главное достоинство.

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Фото, видео : Instagram @alenavodonaeva

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева взбудоражила подписчиков, выложив в Instagram фотографию, на которой соблазнительно позирует в бассейне. На снимке знаменитость демонстрирует поклонникам, скучавшим по провокационным фото, свои загорелые ягодицы в цветном купальнике. Об этом сообщает Утро.ру.

«При выкладывании задницы, главное — ничего серьезного не писать. Я помолчу поэтому. А вы пока расскажите, в какой точке мира в данный момент находится ваша пятая точка?» — подписала публикацию звезда.

Instagram @alenavodonaeva

Поклонники Алены Водонаевой, истосковавшиеся по откровенным снимкам, бурно отреагировали на новый пост. Комментарии под фото буквально взорвались от комплиментов.

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«Попа зачетная»;

«Не соблазняй людей»;

«Орех зачет»;

«Ай, да пятая точка»;

«Хороший попловочек», — восхитились фигурой Водонаевой фанаты.

Сейчас Алена Водонаева отдыхает в Лос-Анджелесе. В июне 2019 года звезда телестройки развелась с супругом — диджеем Алексеем Косинусом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Водонаева жестко высмеяла Волочкову.

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