«Орех зачет!»: Водонаева порадовала изголодавшихся фанатов откровенным фото

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева взбудоражила подписчиков, выложив в Instagram фотографию, на которой соблазнительно позирует в бассейне. На снимке знаменитость демонстрирует поклонникам, скучавшим по провокационным фото, свои загорелые ягодицы в цветном купальнике. Об этом сообщает Утро.ру.
Поклонники Алены Водонаевой, истосковавшиеся по откровенным снимкам, бурно отреагировали на новый пост. Комментарии под фото буквально взорвались от комплиментов.
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«Попа зачетная»;
«Не соблазняй людей»;
«Орех зачет»;
«Ай, да пятая точка»;
«Хороший попловочек», — восхитились фигурой Водонаевой фанаты.
Сейчас Алена Водонаева отдыхает в Лос-Анджелесе. В июне 2019 года звезда телестройки развелась с супругом — диджеем Алексеем Косинусом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Водонаева жестко высмеяла Волочкову.