«Орех зачет!»: Водонаева порадовала изголодавшихся фанатов откровенным фото

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева взбудоражила подписчиков, выложив в Instagram фотографию, на которой соблазнительно позирует в бассейне. На снимке знаменитость демонстрирует поклонникам, скучавшим по провокационным фото, свои загорелые ягодицы в цветном купальнике. Об этом сообщает Утро.ру.

«При выкладывании задницы, главное — ничего серьезного не писать. Я помолчу поэтому. А вы пока расскажите, в какой точке мира в данный момент находится ваша пятая точка?» — подписала публикацию звезда.

Instagram @alenavodonaeva