«А где грудь?»: Сутулая Алена Водонаева перепугала подписчиков

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева не на шутку перепугала подписчиков, выложив в Instagram фото, на котором позирует в платье с глубоким декольте. При этом на снимке невозможно разглядеть главное достоинство знаменитости — ее грудь.
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«Грудь у меня очень странный предмет. Вроде бы есть, а вроде и нет», — озаглавила пост Алена Водонаева.
Фанаты Алены Водонаевой поначалу всерьез обеспокоились «отсутствием» прелести, но вскоре быстро сообразили в чем тут дело. Экс-участница телестройки ссутулилась и «спрятала» то, что мечтали увидеть подписчики.
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«Алена, а правда, где грудь?»
«Мы то знаем, что есть!»
«Ну блин, ну вы че… Где грудь красивая?»
«Выпрямиться надо!», — комментируют подписчики публикацию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Водонаева снялась топлес и рассказала, что планирует развестись.