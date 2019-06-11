«А где грудь?»: Сутулая Алена Водонаева перепугала подписчиков

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева не на шутку перепугала подписчиков, выложив в Instagram фото, на котором позирует в платье с глубоким декольте. При этом на снимке невозможно разглядеть главное достоинство знаменитости — ее грудь.

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«Грудь у меня очень странный предмет. Вроде бы есть, а вроде и нет», — озаглавила пост Алена Водонаева.

Instagram @alenavodonaeva

Фанаты Алены Водонаевой поначалу всерьез обеспокоились «отсутствием» прелести, но вскоре быстро сообразили в чем тут дело. Экс-участница телестройки ссутулилась и «спрятала» то, что мечтали увидеть подписчики.

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«Алена, а правда, где грудь?»

«Мы то знаем, что есть!»

«Ну блин, ну вы че… Где грудь красивая?»

«Выпрямиться надо!», — комментируют подписчики публикацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Водонаева снялась топлес и рассказала, что планирует развестись.