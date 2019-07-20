Трое российских моряков находятся на борту задержанного Ираном британского танкера

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19 июля Корпус стражей исламской революции заявил, что задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе.

Фото : Fleetmon

На борту задержанного Ираном британского нефтяного танкера Stena Impero находятся трое российских моряков. Об этом рассказал представитель судовладельца, информирует РИА Новости.

Корпус стражей исламской революции (КСИР — элитные части Вооруженных сил Исламской Республики Иран) заявил, что в пятницу, 19 июля, задержал нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе, он шел под флагом Великобритании.

«Я чрезвычайно обеспокоен захватом иранскими властями двух судов в Ормузском проливе», —сказал глава британского МИД Джереми Хант.

В Тегеране отметили, что корабль нарушил международные правила и был сопровожден к берегу для необходимой проверки. На борту находятся 23 человека. По предварительной информации, среди них могут быть россияне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США, Великобритания и Саудовская Аравия обвинили в произошедшем власти республики, однако в Тегеране все опровергли. Великобритания уже созвала заседание чрезвычайного комитета для обсуждения мер по освобождению корабля.

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