«Бывает, ему тяжело дышать»: Жена умирающего экс-игрока «Зенита» о его состоянии

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Футболист Фернандо Риксен находится в хосписе в Шотландии. Мужчина страдает от бокового амиотрофического склероза.

Фото : Вячеслав Евдокимов / wikipedia.org

Жена смертельно больного экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена рассказала о его состоянии. По словам Вероники, бывший спортсмен не спит по ночам, потому что боится умереть.

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В течение ночи Риксен работает над второй частью своей книги, читает и смотрит кино. Засыпает он только днем — под присмотром супруги.

«Иногда ночью вырубается на 15 минут. Бывает, ему тяжело дышать — приносят кислородную маску», — делится Вероника.

В целом, спортсмен старается проводить дни настолько насыщенно, насколько это возможно в его положении. Он следит за новинками кинематографа, помогает маленькой дочке с уроками. В семье даже появился питомец.

«Завели собаку, французского бульдога. Белла с папой обожают выискивать смешные видео в интернете про эту породу, а потом вместе угорают», — рассказала жена футболиста изданию StarHit.

В настоящее время супруга Фернандо Риксена находится в Петербурге — женщине необходимо раз в несколько месяцев обновлять визу и покидать Шотландию, где находится хоспис спортсмена. Вероника признается, что ощущает себя так, словно осталась без половины тела. В комнате проживания бывшего игрока «Зенита» установлена специальная камера, благодаря которой Вероника в любой момент может выйти с ним на связь с помощью мобильного телефона.

Ранее 5-tv.ru сообщал о прощальной вечеринке, которую Риксен устроил для своих друзей и поклонников — этот выход в свет стал последним публичным мероприятием для умирающего спортсмена. По словам жены Риксена, после этой вечеринки ее буквально забросали сомнительными посланиями с предложениями мгновенно исцелить смертельно больного мужчину. Однако, хотя Вероника и надеется на чудо, прибегать к таким методам лечения она не намерена.

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