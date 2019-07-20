«Живут в кредит»: Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные гонорары

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Музыкальный продюсер прокомментировал данные Росстата, согласно которым средний доход у специалистов таких сфер, как культура, спорт и развлечения, равен 5,8 миллиона рублей в месяц.

Фото : ТАСС / Сергей Карпухин

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные гонорары звезд шоу-бизнеса. Комментируя данные Росстата, согласно которым средняя зарплата у специалистов таких сфер, как культура, спорт и развлечения, равна 5,8 миллиона рублей в месяц, супруг Валерии отметил, что «чистый доход» знаменитостей составляет только 10-30% от общего заработка.

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По словам Пригожина, высококлассные артисты, как правило, перераспределяют свои гонорары. Часть заработанных денег они тратят на содержание своего коллектива, а другую часть — на продвижение на звездной арене, пишет ФАН. В качестве примера Пригожин привел затраты певицы Валерии.

«Мы должны были инвестировать в песню, аранжировку, клип. Совокупность расходов составила 3,5 миллиона рублей. Чтобы таргетировать всю эту историю, нужно еще 1,5 миллиона. Любое произведение требует вложения от 3,5 до 4,5 миллиона в месяц», — поделился супруг исполнительницы.

Пригожин также отметил, что большая часть прибыли артистов в основном приходит от концертов. Однако даже в те моменты, когда звезды устают от постоянных выступлений и уходят в отпуск, они вынуждены содержать свою команду, на что уходят немалые средства.

«Москва — это дорогой город! Поэтому огромное количество наших артистов живут в кредит», — подытожил продюсер в беседе с НСН.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько россиян зарабатывают больше миллиона в месяц.

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