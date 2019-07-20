«Пигментация и аллергия на солнце»: Варнава рассказала о проблемах с кожей

Участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава на своей странице в Instagram рассказала, с какими проблемами ей приходится сталкиваться в летний период. Артистка призналась, что раньше «злоупотребляла и солярием, и естественным солнцем», однако после 30 лет кожа звезды отплатила за все процедуры заработанной аллергией и пигментацией.

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Чтобы предотвратить появление пятен на теле, знаменитость вынуждена следить за рационом питания, тщательно подходить к выбору кремов и контролировать время пребывания на солнце.

« Но не грустим. Это жизнь, и так бывает », — подытожила Варнава со свойственным ей оптимизмом.

Instagram @kativarnava

Публикация артистки вызвала бурный отклик у ее подписчиков. В комментариях фанаты принялись делиться собственными советами по уходу за кожей, а некоторые разделили переживания теледивы, поскольку столкнулись с похожими проблемами.

«Пользуюсь Бабушкиным рецептом „кефир и сметана“ — помогает от пигментации и неплохо так отбеливает».

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«Я аллергик. Сейчас сижу на диете, так как дерматолог посоветовал. Не ем яйца, шоколад и прочее сладкое », — поделились собственным опытом фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Варнава в тельняшке повеселила подписчиков зажигательным танцем.