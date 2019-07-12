Порция позитива: Варнава в тельняшке повеселила фанатов зажигательным танцем

, 22:34 Видео 151

Звезда Comedy Woman в очередной раз подняла настроение подписчикам Instagram.

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Фото, видео : instagram @kativarnava

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава повеселила подписчиков Instagram очередным забавным роликом. Артистка и на сцене, и в жизни любит зажигать и заряжать людей позитивной энергией.

Недавно Екатерина устроила горячие пляски на палубе судна, а до этого — на одной из улиц Амстердама. Сейчас Варнава в тельняшке порадовала поклонников новым энергичным танцем под песню Полины Гагариной на территории турецкого отеля. Юмористка отдыхает вместе с коллегой Екатериной Скулкиной.

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Очередной зажигательный танец пришелся поклонникам по душе, они оставили на странице звезды Comedy Woman множество восторженных комментариев:

«Только Варнава может так круто танцевать»;

«Обожаю, такая позитивная просто кайф!»;

«Вот нет настроения…что-то там не клеится… Как к Варнаве на страничку попадаешь, так все забывается… Спасибо, Катя, за ежедневной позитив», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что исхудавшая Варнава раззадорила фанатов откровенным фото.

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