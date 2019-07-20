«Позор!»: Пользователи осудили Зеленского за грубость на встрече с Полтораком

Пользователи сети обсуждают видеозапись со встречи президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны страны Степана Полторака. Как можно заметить на кадрах, украинский лидер в ходе осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих неожиданно толкнул главу военного ведомства, после чего тот отошел и больше не решался пообщаться с руководителем Незалежной.
Поведение Зеленского вызвало возмущение украинских пользователей сети. Под опубликованным роликом появился шквал негативных комментариев. Юзеры отметили, что президенту не мешало бы поучиться культуре поведения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине разгорается конфликт между Владимиром Зеленским и Верховной радой.