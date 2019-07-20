«Позор!»: Пользователи осудили Зеленского за грубость на встрече с Полтораком

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Президент Украины во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих толкнул министра обороны страны Степана Полторака.

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Фото, видео : Twitter @kotenko_talk, Tarasov/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

Пользователи сети обсуждают видеозапись со встречи президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны страны Степана Полторака. Как можно заметить на кадрах, украинский лидер в ходе осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих неожиданно толкнул главу военного ведомства, после чего тот отошел и больше не решался пообщаться с руководителем Незалежной.

Поведение Зеленского вызвало возмущение украинских пользователей сети. Под опубликованным роликом появился шквал негативных комментариев. Юзеры отметили, что президенту не мешало бы поучиться культуре поведения.

«Скачки за электоратом продолжаются».

«Это хамло. Кто-то еще этого не понял?

«Уважаемые люди, лицо Украины, а ведут себя, позор!»

«Прежде чем стать президентом, нужно научиться культуре поведения», — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине разгорается конфликт между Владимиром Зеленским и Верховной радой.

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