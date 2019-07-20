Врачи проводят трепанацию черепа российскому боксеру Максиму Дадашеву

, 10:17 183

Спортсмен был госпитализирован в США после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Фото : ВКонтакте @madmaxdadashev

Госпитализированному после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом российскому боксеру Максиму Дадашеву американские врачи в настоящее время проводят трепанацию черепа. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

Бой на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле в США закончился после 11 раунда. Такое решение приняла команда россиянина. После поединка Дадашеву стало хуже - у него появилась рвота и после он потерял сознание.

За свою профессиональную карьеру на ринге Максим Дадашев провел 14 боев, в 13 из них одержал победу. Является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, состояние спортсмена медики оценивают как тяжелое. Диагностирован отек мозга.

 

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