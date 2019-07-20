Российские школьники выиграли олимпиаду по математике в Англии

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Школьники из России заняли на международных состязаниях золотые и серебряные медали.

Фото : imo2019.uk

Международная олимпиада по математике (IMO) прошла в английском городе Бат. Российские школьники завоевали на ней золотые и серебряные медали.

В научном состязании участвовали школьники из более чем сотни стран. Золото взяли Олег Смирнов и Тимофей Ковалев. Ребята учатся в Специализированном учебно-научном центре-школе-интернате имени А. Н. Колмогорова при Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.

Серебряные медали на олимпиаде заслуженно получили: Владимир Петров из Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге; Алексей Львов из Новосибирска, обучающийся в Образовательном центре «Горностай»; москвичи Валерий Кулишов и Иван Гайдай-Турлов из школы № 57.

Пратусевич Максим Яковлевич — директор ГБОУ «Физико-математический лицей № 239» — сопровождал российских школьников в Англии и поделился впечатлениями от поездки с 5-tv.ru.

«Ребята готовились довольно долго — целый год. Была тяжелая процедура отбора. Наш ученик — Володя — уже второй раз участвует в международной олимпиаде. В прошлом году он завоевал золотую медаль. Представители нашего учебного заведения ездят на олимпиаду ежегодно еще с 1981-го», — сообщил Пратусевич.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на молодежном форуме «Территория смыслов» стартовала вторая смена.

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