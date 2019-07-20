Пиво может потерять статус алкогольного напитка в России

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В Минпромторге предложили вернуть пенному напитку отдельный статус.

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Фото, видео : Johann Hinrichs, imagebroker/Alfred Schauhuber, imagebroker/a.isenegger, imagebroker/Ulrich Niehoff, Oliver Brandt / www.globallookpress.com

Для российских ретейлеров пиво может перестать быть алкогольным напитком. Такое предложение внес Минпромторг РФ.

Соответствующая идея изложена в проекте развития торговли на 2019–2025 годы, сообщает РБК. Документ Минпромторг планирует отправить на согласование всем ведомствам, которые могут быть заинтересованы в этом вопросе.

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Таким образом в министерстве намерены смягчить ограничение на розничную продажу пенного напитка. Возвращение пиву отдельного статуса, которым оно обладало до 2011 года, даст возможность вести торговлю продуктом в более лояльных рамках.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Роскачестве оценили перспективы крымских виноделов.

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