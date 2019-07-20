Три человека упали с эскалатора на станции метро «Крылатское» в Москве

Три человека упали с эскалатора в московском метрополитене. Инцидент произошел в субботу днем, 20 июля, на станции «Крылатское» Арбатско-Покровской линии.

Как стало известно 5-tv.ru, в какой-то момент движущаяся лестница резко остановилась и на ступенях не удержались трое пожилых пассажиров. В момент ЧП на эскалаторе находилось около десяти человек.

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Предварительно, одна из упавших пассажирок получила травму головы. Информации о травмах других пассажиров не поступало.

Обстоятельства произошедшего уточняются.