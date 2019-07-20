Боевую фантастическую ячейку создают во Франции

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Отряд из нескольких специалистов по возможному будущему войдет в одно из подразделений Министерства вооруженных сил Франции.

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Фото, видео : ТАСС / Zuma, 5-tv.ru

Новое сверхсекретное подразделение планируют создать во Франции. Отряд под кодовым названием Red Team будет состоять из футурологов и писателей-фантастов.

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Информация о тайной суперкоманде появилась в докладе Агентства оборонных инноваций — одного из подразделений французского Министерства вооруженных сил. Предполагается, что в Red Team войдут от четырех до пяти человек, которые будут заниматься прогнозированием возможных угроз и разработкой стратегий противодействия им.

«Работа этой ячейки будет заключаться в создании стратегических гипотез и выработке рекомендаций на случай возникновения угроз», — говорится в документе.

При этом работать команда будет в условиях строгой секретности. Французское ведомство заявило, что уже начало переговоры с некоторыми специалистами, которые могли бы войти в состав «фантастического отряда».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обсерватория NASA запечатлела НЛО у самого Солнца.

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