Боевую фантастическую ячейку создают во Франции

Новое сверхсекретное подразделение планируют создать во Франции. Отряд под кодовым названием Red Team будет состоять из футурологов и писателей-фантастов.

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Информация о тайной суперкоманде появилась в докладе Агентства оборонных инноваций — одного из подразделений французского Министерства вооруженных сил. Предполагается, что в Red Team войдут от четырех до пяти человек, которые будут заниматься прогнозированием возможных угроз и разработкой стратегий противодействия им.

«Работа этой ячейки будет заключаться в создании стратегических гипотез и выработке рекомендаций на случай возникновения угроз», — говорится в документе.

При этом работать команда будет в условиях строгой секретности. Французское ведомство заявило, что уже начало переговоры с некоторыми специалистами, которые могли бы войти в состав «фантастического отряда».

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