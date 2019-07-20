Сына Яны Рудковской увезли на скорой из-за травмы — видео

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Во время тренировки на льду мальчик упал и рассек подбородок. Врачи вынуждены были нанести ему швы.

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Фото, видео : Instagram @gnomgnomych

Шестилетний Саша — сын Яны Рудковской — получил серьезную травму во время тренировки по фигурному катанию. Занимаясь с отцом — фигуристом Евгением Плющенко — малыш упал прямо на лед. Об этом сообщает Starhit.

«Упал, рассек подбородок. Увозили на скорой. Вот сняли швы», — рассказала Яна Рудковская.

Продюсер опубликовала в Instagram видео, где отчетливо видно рассечение на лице Саши. На кадрах юный фигурист играет во дворе с мальчишками. Рудковская интересуется у сына, сколько тренировок ему разрешили пропустить из-за травмы. Это взбесило подписчиков.

«Дайте ему поиграть!»

«Яночку волнует, сколько тренировок не будет! Ей пофигу мнение сына. Дай ребенку наиграться!»

«Нет покоя мальчику от мамы!» — сетуют фолловеры.

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Яна Рудковская действительно всерьез взялась за Сашу. Продюсер рассказала, что мальчику скоро предстоит участвовать в нескольких проектах.

«Готовимся к шоу в Италии, Испании, Венгрии, Румынии. Как раны затянутся, начнется подготовка», — заявила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Рудковской и Плющенко умилил фанатов новым образом.

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