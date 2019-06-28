«Ребенок любви!»: сын Рудковской и Плющенко умилил фанатов новым образом

На странице юного Александра — сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской — опубликовано новое фото. На снимке шестилетний Саша в компании голубоглазой подружки Виолы (четырехлетняя модель Виолетта Антонова — Прим. ред.) демонстрирует подписчикам новый образ.

Детей сфотографировали в саду знаменитой семьи.

«Говорите мы редко улыбаемся? Неправда же!» — подписана публикация.

Подписчики тут же отреагировали на трогательное фото. Два белокурых ребенка вызвали поток умиленных комментариев.

«Хорошенькие, аж не могу!»

«Милые красавцы»;

«Какие необыкновенные получились», — восторженно замечают поклонники.

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Фанаты утверждают, что ребенок Рудковской и Плющенко очень имеет очень яркую внешность.

«Что вы хотите — сын любви!» — резюмирует один из подписчиков.

Ранее Яна Рудковская рассказала о строгости первого мужа в воспитании детей.