«Ребенок любви!»: сын Рудковской и Плющенко умилил фанатов новым образом

На странице юного Александра — сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской — опубликовано новое фото. На снимке шестилетний Саша в компании голубоглазой подружки Виолы (четырехлетняя модель Виолетта Антонова — Прим. ред.) демонстрирует подписчикам новый образ.
Детей сфотографировали в саду знаменитой семьи.
«Говорите мы редко улыбаемся? Неправда же!» — подписана публикация.
Подписчики тут же отреагировали на трогательное фото. Два белокурых ребенка вызвали поток умиленных комментариев.
«Хорошенькие, аж не могу!»
«Милые красавцы»;
«Какие необыкновенные получились», — восторженно замечают поклонники.
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Фанаты утверждают, что ребенок Рудковской и Плющенко очень имеет очень яркую внешность.
«Что вы хотите — сын любви!» — резюмирует один из подписчиков.
Ранее Яна Рудковская рассказала о строгости первого мужа в воспитании детей.