Информация о пострадавших в результате ДТП в Сочи, где женщина на красной иномарке въехала в крыльцо магазина, не подтверждается. Как сообщил 5-tv.ru официальный представитель ГИБДД Сочи Евгений Кривоконев, у единственной пострадавшей девушки поцарапана коленка.

«Женщина-водитель не справилась с управлением, допустила выезд на тротуар. В результате небольшого касания с пешеходом последнему была оказана первая помощь. Водитель не пострадал. Материальный ущерб магазину тоже не нанесен», — сказал полицейский.

Между тем в распоряжении 5-tv.ru появились фотографии с места происшествия. На них видно, что машина тоже практически не пострадала.

Ранее сообщалось, что в аварии в Морском переулке Сочи пострадали два пешехода и на место ДТП прибыли кареты скорой помощи.