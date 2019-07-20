Стали известные имена россиян на задержанном Ираном британском судне

Посольство России в Иране обнародовало имена россиян, которые находятся на на задержанном британском танкере Stena Impero в Ормузском проливе.

«Это электромеханик Альгис Зарецкий, второй механик Андрей Русаков и второй механик Юрий Усенко», — заявил в интервью 5-tv.ru пресс-атташе дипмиссии Андрей Ганенко.

По уточненной информации 5-tv.ru, Альгис Зарецкий из Санкт-Петербурга. Информации о том, откуда еще двое россиян пока не поступало. Дипломаты пока не смогли выйти на связь с ними, так как в связи со следственными действиями они на ходятся на судне и к ним нет доступа.

Ранее представитель компании-судовладельца Пэт Адамсон заявил, что россиян на борту четверо. В российском посольстве со своей стороны сообщили, что информация им поступила также от компании-судовладельца. Информация уточняется.