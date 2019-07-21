Ковальчук раскрыла секрет крепких отношений с Алексеем Чумаковым

, 11:56 Фото 96

Вокруг отношений звезд ходит множество слухов и сплетен. В частности, многие предполагали, что в семье возник разлад из-за якобы измен Алексея.

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Фото, видео : Instagram @juliakovalchuk

Отношения экс-солистки поп-группы «Блестящие» Юлии Ковальчук и музыканта Алексея Чумакова не раз становились поводом для сплетен. Некоторые предполагали, что в семье знаменитостей наступил разлад, и причиной для него якобы стали измены исполнителя. Однако, несмотря на домыслы недоброжелателей, звезды не собираются расставаться и вместе воспитывают общую дочь.

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Хотя все сплетни о конфликте в семье пара последовательно отвергает, Ковальчук призналась, что в ее отношениях с мужем все не так гладко. Более того, теледива считает, что если бы проводила со своим возлюбленным больше времени, то это, наверняка, послужило бы поводом к разводу. Артистка уверена, что в супружеской жизни иногда необходимо отдыхать друг от друга и уединяться.

Как пишут 7дней.ru, несколько лет назад на съемках фильма «Срочно выйду замуж» знаменитости потребовали отдельные гримерки, поскольку обои нуждались в личном пространстве.

«Ребята, если вы не хотите, чтобы мы развелись, селите нас по отдельности», — попросила тогда Юлия съемочную команду, заранее предвидев, к чему может привести совместная работа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Юлия Ковальчук боится летать на самолетах.

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