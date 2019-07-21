«Спецы по фейк ньюс»: Пушков ответил на обвинения РФ в захвате танкера

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В воскресенье, 21 июля, в газете Sunday Mirror появилась, информация, что якобы Россия может быть причастна к задержанию британского судна в Ормузском проливе.

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Фото, видео : Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию, опубликованную в газете Sunday Mirror. Согласно тексту статьи, Россия якобы может быть причастна к задержанию нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе, и британская разведка сейчас проверяет эти сведения.

По словам сенатора, издание снова представило неподтвержденные данные. Подобная ситуация наблюдалась после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«В Лондоне долго утверждали, что Россия совершила «акт агрессии», задержав украинские суда в Керченском проливе, хотя это была провокация Порошенко. Теперь пытаются обвинить Россию в участии в аресте британского танкера Ираном. Спецы по «фейк ньюс» никогда не уходят в отпуск», – написал политик в Twitter.

Twitter @Alexey_Pushkov

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР — элитные части Вооруженных сил Исламской Республики Иран) заявил о задержании нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе, который шел под флагом Великобритании. На борту судна находится трое россиян.

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