«Спецы по фейк ньюс»: Пушков ответил на обвинения РФ в захвате танкера

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию, опубликованную в газете Sunday Mirror. Согласно тексту статьи, Россия якобы может быть причастна к задержанию нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе, и британская разведка сейчас проверяет эти сведения.
По словам сенатора, издание снова представило неподтвержденные данные. Подобная ситуация наблюдалась после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР — элитные части Вооруженных сил Исламской Республики Иран) заявил о задержании нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе, который шел под флагом Великобритании. На борту судна находится трое россиян.