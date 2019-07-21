Стендап-комик умер на сцене, но публика посчитала это частью шоу

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Юморист скончался во время выступления в Дубае после внезапной панической атаки.

Фото : zeenews.india.com

Индийский комик — Манджунатх Найду — умер во время стендап-выступления в Дубае. В какой-то момент юморист почувствовал себя нехорошо. Сердце артиста остановилось, когда он начал шутить о проблемах в своей семье. Сообщает Khaleej Times.

36-летний Манджунатх Найду сказал зрителям, что ощущает сильную тревожность. Причина внезапной панической атаки комика не известна. Артист присел на скамейку, и спустя минуту повалился на пол. Зрители восприняли инцидент, как продолжение забавного шоу. Некоторое время все просто смеялись над выходкой юмориста.

Позже на сцену выбежал медперсонал и попытался спасти жизнь Манджунатху Найду. Однако ничего уже нельзя было сделать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США скончались супруги, прожившие вместе 71 год.

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Стендап-комик умер на сцене, но публика посчитала это частью шоу

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