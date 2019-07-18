«И умерли в один день»: В США скончались супруги, прожившие вместе 71 год

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Герберт Делегейл и его жен Мэрилин Френсис покинули этот мир с разницей в 12 часов, оставив после себя шестерых детей, 16 внуков и 25 правнуков.

Фото : wsvn.com

В американской Джорджии в один день скончались супруги, прожившие вместе 71 год. 94-летний Герберт Делегейл и его 88-летняя жена Мэрилин Френсис умерли с разницей в 12 часов, оставив после себя шестерых детей, 16 внуков, 25 правнуков и троих праправнуков.

Как пишет CNN, пара познакомилась в 1947 году в Уэйнсборо. Фрэнсис работала в маленьком кафе.

«Я все время видел ее входящей и выходящей, входящей и выходящей, и наблюдал за ней нее. Однажды я наконец набрался смелости, чтобы спросить, не сходит ли она со мной куда-нибудь», — рассказывал Герберт в 2018 году в интервью, посвященном 70-й годовщине их брака.

Молодые люди отправились вместе в кино, а год спустя Делегейл попросил девушку стать его женой. За долгую жизнь Мэрилин пришлось провести с мужем шесть лет в Германии, где он служил во время и после Второй мировой войны, а потом ждать его из Кореи и Вьетнама.

Супруги умерли в больнице. Сначала скончался 94-летний Герберт, а через 12 часов 88-летняя Мэрилин Френсис. Специалисты называют такое «синдромом разбитого сердца».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти американского актера Рипа Торна, сыгравшего агента Z в фильме «Люди в черном».

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