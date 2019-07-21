«Спартак» возмущен действиями ОМОНа и стюардов «Ростов Арены»

Московский «Спартак» возмущен действиями сотрудников «Ростов Арены» и ОМОНа после матча второго тура Российской Премьер-лиги 20 июля.

Об этом говорится в официальном заявлении футбольного клуба по факту драки болельщиков красно-белых, которая произошла после игры с «Ростовом» в подтрибунных помещениях.

«Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины» , — говорится в заявлении, опубликованном изданием «Чемпионат».

Руководство «Спартака» с пониманием отнеслось к намерению задержать отдельных москвичей, использовавших пиротехнику на трибунах. Однако блокировка «в тесном и душном подтрибунном помещении 2000 человек более чем на полчаса после завершения матча» и привела, по мнению менеджмента столичного клуба, к прямому столкновению с полицией.

«Спартак» призвал администрацию РПЛ «предметно разобраться» в случившемся. Но спустя некоторое время заявление клуба исчезло с официального сайта, однако ссылка на него осталась в Twitter.

Twitter @fcsm_official

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Ростова-на-Дону, где после игры с «южанами» болельщики красно-белых сошлись с ОМОНом.