«Спартак» возмущен действиями ОМОНа и стюардов «Ростов Арены»

Московский «Спартак» возмущен действиями сотрудников «Ростов Арены» и ОМОНа после матча второго тура Российской Премьер-лиги 20 июля.
Об этом говорится в официальном заявлении футбольного клуба по факту драки болельщиков красно-белых, которая произошла после игры с «Ростовом» в подтрибунных помещениях.
Руководство «Спартака» с пониманием отнеслось к намерению задержать отдельных москвичей, использовавших пиротехнику на трибунах. Однако блокировка «в тесном и душном подтрибунном помещении 2000 человек более чем на полчаса после завершения матча» и привела, по мнению менеджмента столичного клуба, к прямому столкновению с полицией.
«Спартак» призвал администрацию РПЛ «предметно разобраться» в случившемся. Но спустя некоторое время заявление клуба исчезло с официального сайта, однако ссылка на него осталась в Twitter.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Ростова-на-Дону, где после игры с «южанами» болельщики красно-белых сошлись с ОМОНом.