Дипломаты РФ сообщили о состоянии российских моряков на танкере Stena Impero

Дипломаты РФ сообщили о состоянии российских моряков, которые находятся на задержанном танкере Stena Impero. Как отметили в российском посольстве в Иране, представители ведомства продолжают добиваться установления непосредственной связи с находящимися на судне гражданами РФ.

Как сообщили ТАСС в посольстве, российские дипломаты вышли на связь с главой Министерства иностранных дел Ирана, который передал информацию о текущем состоянии экипажа задержанного судна. По словам министра, в настоящее время продолжаются проверочные мероприятия в отношении танкера. Согласно международным нормам мореплавания, экипаж обязан оставаться на борту корабля до окончания всех проверок. Однако в передвижении по самому судну моряки не ограничены.

«Состояние членов команды хорошее, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — добавили в посольстве РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что военные Ирана в пятницу, 19 июля, задержали британский танкер Stena Impero. В составе экипажа судна находятся трое россиян.