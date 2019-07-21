Дипломаты РФ сообщили о состоянии российских моряков на танкере Stena Impero

, 17:08 Видео 87

Представителям российского посольства удалось связаться с МИД Ирана.

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Фото, видео : Reuters

Дипломаты РФ сообщили о состоянии российских моряков, которые находятся на задержанном танкере Stena Impero. Как отметили в российском посольстве в Иране, представители ведомства продолжают добиваться установления непосредственной связи с находящимися на судне гражданами РФ.

Как сообщили ТАСС в посольстве, российские дипломаты вышли на связь с главой Министерства иностранных дел Ирана, который передал информацию о текущем состоянии экипажа задержанного судна. По словам министра, в настоящее время продолжаются проверочные мероприятия в отношении танкера. Согласно международным нормам мореплавания, экипаж обязан оставаться на борту корабля до окончания всех проверок. Однако в передвижении по самому судну моряки не ограничены.

«Состояние членов команды хорошее, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — добавили в посольстве РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что военные Ирана в пятницу, 19 июля, задержали британский танкер Stena Impero. В составе экипажа судна находятся трое россиян.

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Дипломаты РФ сообщили о состоянии российских моряков на танкере Stena Impero

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