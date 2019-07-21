«Как-то маловато»: Собчак считает миллион долларов небольшими деньгами

Ксения Собчак призналась, что она — долларовый миллионер. Светская львица рассказала в интервью на Youtube-канале, как заработала свои первые деньги. Крупные суммы стали «капать» на счет ведущей в прошлом десятилетии. Знаменитость тогда сотрудничала с федеральным телеканалом и вела корпоративы.
С тех пор Ксения Собчак предпочитает брать гонорары за выступления и корпоративы строго в валюте. На заработанные деньги ведущая приобретает недвижимость и сдает ее в аренду. Однако аппетиты светской львицы постоянно растут. Теперь в планах звезды накопить на счетах сто миллионов долларов.
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Сейчас один рекламный пост в Instagram Ксении Собчак стоит от 500 тысяч до миллиона рублей. Чтобы заполучить экс-ведущую «Дома-2» в качестве тамады, заказчикам придется «отстегнуть» порядка 35-40 тысяч долларов. То есть, до 2,5 миллионов рублей по нынешнему курсу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации.