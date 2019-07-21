Ксения Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

Ксения Собчак в своем аккаунте в Instagram опубликовала пост, в котором раскритиковала россиян за равнодушие к репутации, сообщает URA.RU.
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Для примера светская львица использовала реальную историю, о которой ей рассказал друг. Проворовавшегося сотрудника ресторана увольняют, а через неделю он работает на новом месте, несмотря на содеянное. Руководство знает о деяниях работника, но закрывает глаза, потому что хорошо он выполняет свои обязанности.
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По словам Ксении Собчак, подобные тенденции прослеживаются всегда и везде. Светская львица недоумевает, почему именно в России репутация человека никому не важна.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шнуров уверен — стихи за Собчак в ее соцсетях пишет Богомолов.