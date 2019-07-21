Ксения Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

Ксения Собчак в своем аккаунте в Instagram опубликовала пост, в котором раскритиковала россиян за равнодушие к репутации, сообщает URA.RU.

« Вчера говорили о том, что Россия в смысле отсутствия института репутации — удивительная страна. Вообще никого не волнует, что человек натворил в прошлом », — написала Ксения Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Гороскоп на 21 июля: Примите тьму, как свет, Рыбы!

Для примера светская львица использовала реальную историю, о которой ей рассказал друг. Проворовавшегося сотрудника ресторана увольняют, а через неделю он работает на новом месте, несмотря на содеянное. Руководство знает о деяниях работника, но закрывает глаза, потому что хорошо он выполняет свои обязанности.

« Я знаю людей, которые кидали партнеров и это не мешало им строить новый бизнес, знаю тех, кто публично признавался аферистом и сидел за мошенничество, но потом опять „всплывал“ », — рассказала Собчак.

По словам Ксении Собчак, подобные тенденции прослеживаются всегда и везде. Светская львица недоумевает, почему именно в России репутация человека никому не важна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шнуров уверен — стихи за Собчак в ее соцсетях пишет Богомолов.