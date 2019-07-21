Явка на выборах в Верховную раду составила более 36%

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Самая высокая активность зафиксирована на избирательных участках Черниговской области.

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Фото, видео : Reuters

Украинский ЦИК обнародовал данные о явке на внеочередные выборы депутатов в Верховную раду, передает ТАСС.

К 16:00 она составила 36,59%. Об этом свидетельствуют данные 198 из 199 избирательных округов. Это ниже показателя 2014 года, когда к этому времени проголосовали 40%.

Самая высокая явка зафиксирована в Черниговской и Полтавской областях — 41,69% и 41,52% соответственно. Аутсайдерами являются западные регионы Украины, где проголосовали около 30%.

Секретарь ЦИК Украины Наталья Бернацкая на брифинге сообщила, что голосование проходит в спокойном режиме с незначительными нарушениями. Однако по данным нескольких украинских изданий, 27 избирательных участков открылись с нарушениями. В Кировоградской области было зафиксировано, как военнослужащих ВСУ доставляют на участки на автобусах, а после голосования солдаты показывают бюллетень командиру и члена избиркома.

По данным предвыборных соцопросов, шансы попасть в Раду имеют кандидаты от пяти партий. Партию «Слуга народа» президента Зеленского готовы были поддержать более 40%. От 11 до 15% готовы проголосовать за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука. Далее идут «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8%) и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7%). Партия лидера «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» набирает около 4-5%, находясь на грани прохождения в парламент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о перспективах партий Зеленского и Порошенко на выборах в Раду.

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