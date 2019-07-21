Сейф-кастрюля и съеденные бланки: как на Украине прошли выборы в Раду

В воскресенье, 21 июля, на Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду. Политическое событие не обошлось без курьезов и скандалов, многие из которых вызвали у очевидцев немало вопросов.

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В Донецкой области членов избиркома уличили в фальсификации результатов голосования — комиссия заранее подписала бланки, хотя согласно регламенту это делается только после подсчета всех голосов. Когда на участок прибыли сотрудники полиции, члены комиссии попытались залить документы чернилами, чтобы скрыть нарушение.

Facebook / Валентина Стеценко

Еще на одном участке в Днепровском районе отличился глава УИК — мужчина пришел на избирательный участок в нетрезвом состоянии. Экспертиза показала, что в его крови — 2,33 промилле алкоголя — это объем, критически близкий к тяжелому алкогольному опьянению.

Facebook / UA.KyivPolice

Странным поведением отличились и избиратели — например, один из посетителей кабинки для голосования, по всей видимости, перепутал ее с кабинкой в уборной.

Facebook / Volodymyr Ariev

Во Львове многочасовой скандал устроила 94-летняя пенсионерка. Женщина буквально ворвалась на участок, требуя, чтобы ей «разрешили исполнить гражданский долг». Заполнив бюллетень, дама попыталась опустить его не в ту урну. А когда ей указали на ошибку, пенсионерка перешла к радикальным мерам. Она попыталась съесть бюллетень, порвав его на части. Документ, разумеется, признали испорченным и не засчитали.

Facebook / Varianty.lviv.ua

«Кулинарную» тему продолжила избирательная комиссия в Кривоградской области. На участке не нашлось сейфа для хранения документов, и специалисты участка сделали его сами — из кастрюли, которая, судя по всему, была принесена из общепита. К имитации подошли ответственно — кастрюлю обмотали веревкой, опечатали и даже крупно написали «сейф» на одном из боков.

Facebook / Валентина Стеценко

Гений инженерной мысли посетил и комиссию спецучастка научной станции «Академик Вернадлский» — членов экспедиции заставили складывать бланки в обычный пластиковый контейнер для хранения вещей с голубой крышкой.

mon.gov.ua

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спикер Верховной рады Парубий пришел на выборы без паспорта.