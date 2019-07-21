Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом

Группа «ЧиЖ & Co» готовится к выпуску нового альбома после 20-летнего перерыва. Об этом во время пресс-конференции на фестивале «Нашествие» в воскресенье, 21 июля, рассказал лидер коллектива Сергей Чиграков, передает News.ru. По словам музыканта, новая пластинка должна выйти в течение года.

«Максимум через год выйдет новая пластинка группы „ЧиЖ & Co“. Я молчал и держался, я хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса. 20 лет ничего не писать — это красота», — сказал он.

Последний на данный момент альбом «ЧиЖ & Co» под названием «Нечего терять» вышел в 1999 году. Всего же на счету группы, образовавшейся в начале 1990 годов, семь пластинок и три концертных записи.

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