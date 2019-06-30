Рок-группа «Мумий Тролль» презентовала новый клип — видео

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Музыканты опубликовали ролик на песню «Лето без интернета» на своей странице в YouTube.

Фото, видео : Instagram @mumiytroll

Новый клип группы «Мумий Тролль» появился в сети. Рокеры презентовали ролик на своей странице в YouTube. Как рассказали сами музыканты, они решили не дожидаться следующего лета и подарить видеоряд на композицию прямо сейчас.

У группы, по признанию коллектива, накопилось несколько десятков новых песен, которые поклонники смогут оценить на новом альбоме группы. Кроме этого своих слушателей музыканты порадуют колобрациями с другими исполнителями.

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Ролик был размещен два дня назад и набрал уже 144 тысячи просмотров.

Поклонники по достоинству оценили творческий подарок от рокеров.

«Легкая, как летний морской бриз ️и главное душевная, как сам Илья Игоревич»

«Спасибо большое, большое, большое! Очень жду новый альбом», — написали они.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Zaz призналась в симпатии к творчеству Земфиры и Ильи Лагутенко.

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