Международный день бокса с участием Роя Джонса-младшего прошел в Москве

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По меньшей мере пять тысяч человек вышли на тренировку по боксу, которая состоялась на Красной площади в столице.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Международный день бокса с участием легендарного спортсмена Роя Джонса-младшего состоялся на Красной площади в Москве в воскресенье, 21 июля. В рамках праздника на площади прошел масштабный флеш-моб — единовременная тренировка, в которой приняли участие пять тысяч человек в Москве и еще 20 тысяч зрителей в регионах.

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Кроме спортивных событий также прошли лекции, мастер-классы и фитнес-конвенция с участием блогеров и популярных артистов. На понедельник, 22 июля, запланировано грандиозное шоу, включающее девять боев. В главном поединке россиянину Федору Чудинову предстоит защищать титул Continental WBA во втором среднем весе против аргентинца Эсекьеля Мадерны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о состоянии здоровья боксера Максима Дадашева.

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