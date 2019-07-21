Боксер Максим Дадашев находится в медикаментозной коме

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После поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США 28-летний спортсмен был доставлен в больницу, где перенес трепанацию черепа.

Фото : Marcel Thomas / www.globallookpress.com

Молодой российский боксер Максим Дадашев перенес серьезную операцию и сейчас находится в медикаментозной коме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post. По информации агентства, в субботу, 20 июля, 28-летний спортсмен перенес двухчасовую операцию для ликвидации отека мозга.

Максим Дадашев был госпитализирован после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, который проходил в ночь на субботу, 20 июля, в Оксон-Хилле в США. В 11-м раунде российский спортсмен пропустил много ударов, вследствие чего его команда приняла решение остановить состязание. После боя боксеру стало хуже. Он потерял сознание и был доставлен в клинику в критическом состоянии.

Между тем, менеджер спортсмена Эгис Климас уверен, что Максим Дадашев сможет восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

«У Дадашева начался отек мозга, поэтому ему удалили правую сторону черепа. В течение пары дней отек должен снизиться. Будем надеяться, что часть черепа будет возвращена на место. Врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни», — заявил представитель боксера в интервью ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дадашев чувствовал себя накануне поединка.

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