«Платье один в один»: Рудковскую заподозрили в копировании образа Брежневой

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Продюсер Яна Рудковская появилась на свадьбе режиссера Резо Гигинеишвили в нежно-розовом наряде.

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Фото, видео : Instagram @rudkovskayaofficial

Яна Рудковская опубликовала кадры со свадьбы режиссера Резо Гигинеишвили и бизнес-леди Надежды Оболенцевой. Она предстала в красивом нежно-розовом платье, однако пользователи не оценили выбор Рудковской. Подписчики заподозрили супругу Евгения Плющенко в копировании образа певицы Веры Брежневой, пишет Teleprogramma.pro.

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Украинская исполнительница публиковала в своем Instagram снимки в наряде, очень похожем на тот, в котором блистала на торжестве Рудковская.

Instagram @ververa

Пользователи обрушились с критикой на светскую львицу.

«Я это платье на Брежневой видела,  она его сдала в бутик подержаных платьев»

«Такая красивая Яна и такое нелепое платье»

«Платье один в один как у Брежневой»

«Очень красивые ноги, а платье просто ужасное, как из занавески сшито на беременную женщину», — написали юзеры.

Однако нашлись и те, кто поддержал супругу Евгения Плющенко, заметив, что Яна «шикарна в любом образе».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сына Яны Рудковской увезли на скорой из-за травмы.

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Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!

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