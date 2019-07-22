Поклонники Жанны Фриске опубликовали редкое фото беременной певицы

Поклонники Жанны Фриске выложили в сеть фото беременной певицы с сестрой Натальей. Снимок шестилетней давности появился на фанатской странице в Instagram сына скончавшейся звезды — Платона.
Судя по подписи, фотография сделана в Майами, в США, где жила артистка, когда ждала ребенка. Рядом опубликованы слова самой Жанны:
«
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Именно во время беременности Жанна Фриске почувствовала страшные головные боли и узнала о том, что больна раком мозга. Она мужественно сражалась с болезнью два года, но та оказалась сильнее. Певица скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.
«Какая же она классная была, позитивная, мне кажется, ее любит весь мир!» — прокомментировала снимок одна из поклонниц.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шестилетний сын Фриске Платон начал вести аудиодневник. Мальчик живет с отцом — телеведущим Дмитрием Шепелевым.