Поклонники Жанны Фриске опубликовали редкое фото беременной певицы

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Снимок Фриске был сделан в Майами в начале 2013 года.

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Фото, видео : Instagram @platon.shepelev

Поклонники Жанны Фриске выложили в сеть фото беременной певицы с сестрой Натальей. Снимок шестилетней давности появился на фанатской странице в Instagram сына скончавшейся звезды — Платона.

Судя по подписи, фотография сделана в Майами, в США, где жила артистка, когда ждала ребенка. Рядом опубликованы слова самой Жанны:

«Мне хочется гулять. Говорят, что у беременных отключается 30 процентов мозга. И я склонна этому верить, я будто превратилась в девочку, которая не хочет ничего решать, а хочет новое платье! Я наслаждаюсь каждым днем, потому что понимаю, это состояние первой беременности никогда не повторится. Так что о работе я не думаю совсем. Под настроение бывает пританцовываю и подпеваю, и мне подвывает моя собака. Но на сцену меня не тянет».

Instagram @platon.shepelev

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Именно во время беременности Жанна Фриске почувствовала страшные головные боли и узнала о том, что больна раком мозга. Она мужественно сражалась с болезнью два года, но та оказалась сильнее. Певица скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

«Какая же она классная была, позитивная, мне кажется, ее любит весь мир!» — прокомментировала снимок одна из поклонниц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шестилетний сын Фриске Платон начал вести аудиодневник. Мальчик живет с отцом — телеведущим Дмитрием Шепелевым.

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