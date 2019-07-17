Шестилетний сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева начал вести аудиодневник

Шестилетний сын скончавшейся четыре года назад от рака певицы Жанны Фриске отдыхает сейчас вместе с отцом Дмитрием Шепелевым в Италии. Подробностями отпуска и успехами Платона телеведущий делится в своем микроблоге в Instagram, сообщает Teleprogramma.pro.

Недавно Шепелев опубликовал сторис, в котором рассказал, что сын начал вести аудиодневник.

«Он делает аудиозаписи в диктофоне. Чувствую, что следующая моя запись, это будет подражание ему: «Привет. Это мой дневник. Я надел белую футболку, настроение отличное», — поделился достижениями ребенка Дмитрий.

Телеведущий уже несколько лет не разрешает родным Жанны Фриске видеться с Платоном. По словам Шепелева, на это у него есть свои причины, однако какие именно, он не сообщает.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что редкие снимки сына Жанны Фриске появились в сети.