Правила провоза фруктов и цветов в багаже изменятся в России

Новые правила провоза продукции с высоким фитосанитарным риском через государственную границу России вступят в силу с 19 августа, пишет «Российская газета».

Требования будут ужесточены в отношении фруктов, овощей, цветов и саженцев в багаже физических лиц. Ограничения коснутся и цветочных букетов, хвойных веток и рождественских елей. Для провоза более 15 цветков, листьев и других частей растений потребуются сопроводительные документы, которые пассажиру будет необходимо предъявить на границе. Если сертификат отсутствует, то продукция будет запрещена к ввозу в РФ или уничтожена за счет собственника.

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Новые фитосанитарные правила будут распространяться на все виды транспорта — авиационный, железнодорожный, автомобильный и водный.

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