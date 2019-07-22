«Как уснуть?»: Лазарев с голым торсом в образе Микки Мауса взбудоражил фанатов

, 8:16 Фото 383

На своей странице в Instagram музыкант опубликовал «горячее» фото, перед которым поклонницы не смогли устоять.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @lazarevsergey

Известный российский поп-исполнитель Сергей Лазарев через несколько дней после того, как вместе с сыном посетил Диснейленд, решил сам примерить на себя образ одного из персонажей мультфильмов. На своей странице в Instagram музыкант опубликовал фото, на котором позирует в шапке с ушами Микки Мауса.

Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!

Хотя диснеевский мышонок — детский персонаж, снимок певца получился не смешным и забавным, а, как заметили подписчики, сексуальным и «горячим». Артист добавил к образу героя популярной анимации несколько деталей, которые сделали кадр откровенным и довольно соблазнительным.

Лазарев обнажил торс, расстегнув рубашку, повесил на оголенную шею бабочку и взял в руки гитару. Увидев публикацию исполнителя, поклонницы не могли устоять. В комментариях они отметили, что теперь точно не смогут уснуть.

Instagram @lazarevsergey

«И как теперь уснуть?»

«Вот, что вы творите, Сергей Вячеславович? Все фанатки точно будут в экстазе».

«Ух, сегодня ночью я не сплю».

«Сексуально».

«Отличная версия «для взрослых», — написали фолловеры.

Впрочем, идею музыканта оценили не все. Некоторые разочаровались в певце из-за его поста.

«Одной фоткой испортил мнение о себе».

«Мне этот образ теперь будет сниться в кошмарах», — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лазарев показал, как отвязно танцует с сыном.

Читайте также

+19° Днём +25°
Ночью +13°
62.87
0.04 70.79
0.18
Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!

Последние новости

9:26
Сотрудничество с МВФ может стать «могилой» для Зеленского
9:12
Фото: «русская Кардашьян» похвасталась пышной грудью в наряде с глубоким декольте
8:52
Беременная женщина погибла в аварии со «скорой» в Иркутской области — видео
8:42
Прохор Шаляпин опубликовал интимное фото с Копенкиной из ванной
8:34
Директор Началовой выложила в сеть старое фото со свадьбы Бузовой с Тарасовым
8:25
Какой праздник отмечают 22 июля и что принято делать в этот день

Сейчас читают

«Бомба!» Жасмин раззадорила фанатов эротичным фото
Поклонники Жанны Фриске опубликовали редкое фото беременной певицы
Прохор Шаляпин опубликовал интимное фото с Копенкиной из ванной

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги