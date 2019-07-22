«Как уснуть?»: Лазарев с голым торсом в образе Микки Мауса взбудоражил фанатов

Известный российский поп-исполнитель Сергей Лазарев через несколько дней после того, как вместе с сыном посетил Диснейленд, решил сам примерить на себя образ одного из персонажей мультфильмов. На своей странице в Instagram музыкант опубликовал фото, на котором позирует в шапке с ушами Микки Мауса.

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Хотя диснеевский мышонок — детский персонаж, снимок певца получился не смешным и забавным, а, как заметили подписчики, сексуальным и «горячим». Артист добавил к образу героя популярной анимации несколько деталей, которые сделали кадр откровенным и довольно соблазнительным.

Лазарев обнажил торс, расстегнув рубашку, повесил на оголенную шею бабочку и взял в руки гитару. Увидев публикацию исполнителя, поклонницы не могли устоять. В комментариях они отметили, что теперь точно не смогут уснуть.

Instagram @lazarevsergey

«И как теперь уснуть?»

«Вот, что вы творите, Сергей Вячеславович? Все фанатки точно будут в экстазе».

«Ух, сегодня ночью я не сплю».

«Сексуально».

«Отличная версия «для взрослых», — написали фолловеры.

Впрочем, идею музыканта оценили не все. Некоторые разочаровались в певце из-за его поста.

«Одной фоткой испортил мнение о себе».

«Мне этот образ теперь будет сниться в кошмарах», — отметили пользователи.